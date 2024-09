Vogliono cacciarci senza darci nulla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Greta Pericoli del Bagno Europa è tra le imprenditrici che hanno seguito la vicenda molto da vicino: "Siamo molto scontenti, dal governo ci aspettavamo di più, perchè gli indennizzi non ammortizzati negli ultimi cinque anni, sono i un contentino; cimandare viae questo lo troviamo molto ingiusto. Le attività le abbiamo costruite noi e i turisti scelgono questa spiaggia per noi, la nostra ospitalità e la nostra professionalità. Mi sono informata bene sul decreto, ci sono punti scuri e soprattutto non ci sono spiegazioni alle decisioni del governo e tutto questo ci spaventa molto".