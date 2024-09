Romantico Ma Muori dei PINGUINI TATTICI NUCLEARI è fuori

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 15 settembre 2024) ITATTCIsonodal 13 settembre 2024 con il nuovo singolo, “Ma”, accompagnato da videoclip. Inoltre, è annunciato HELLO WORLD TOUR STADI 2025, 9 appuntamenti tra Reggio Emilia, Milano, Treviso, Torino, Ancona, Firenze, Napoli e Roma. “Ma” è il nuovo singolo deitornano dopo un lunghissimo e fortunato tour con il nuovo singoloMA, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da oggi, venerdì 13 settembre, per Epic\Sony Music Italy e accompagnato da videoclip. Guarda il video: https://www.youtube.