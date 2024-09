Gioele Giole Gioele Muore a nove anni schiacciato dalla porta da calcio Inutili i soccorsi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Tragedia durante la festa del paese:, 9, è morto tragicamente in un campo dache gli è caduta addosso. A dare l'allarme sono stati i suoi amichetti, che hanno immediatamente cercato aiuto. In pochi minuti si è attivata una massiccia mobilitazione, con l'intervento di un'ambulanza medicalizzata, l'elisoccorso e quattro auto dei carabinieri. Ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto la sera del 13 settembre, vicino agli spazi della fiera. Le autorità locali presenti si sono precipitate sul posto insieme al sindaco. Per quasi un'ora i soccorritori hanno tentato di rianimare il bambino, ma il suo cuore ha cessato di battere.