Coppa Davis Cobolli batte Griekspoor e regala all’Italia il primo posto nel girone

(Di domenica 15 settembre 2024) Dopo la sconfitta contro Bergs,non aveva intenzione di perdere nuovamente, ma non è stato affatto semplice. Una partita giocata ad altissimo livello da parte di entrambi. Ilset della sfida dicontronon ha visto neanche una palla break e con il finale al tie-breakè stato più bravo a lottare su ogni punto e per questo si è portato in vantaggio. Poi arriva la reazione dell’olandese che riesce a tenere vive le speranze di rimonta, portando il match al terzo set. Qui Flavio sfrutta l’unica occasione presentatagli dal servizio die conquista un break fondamentale, che gli permetterà di chiudere il match in 2 ore e 2 minuti, con il punteggio di 7-6 / 4-6 / 6-3.