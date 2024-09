Conte fiducia ai nuovi | le condizioni di McTominay e Gilmour

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 15 settembre 2024) Antonioha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima dell’inizio del match contro il Cagliari. Il Napoli di Antonioè pronto a scendere in campo per la sfida contro il Cagliari, valevole per la quarta giornata di Serie A. Per la prima volta in questa stagione, il mister salentino potrà contare su tutti iacquisti e, infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio sul lavoro deiarrivati e su come si sono presentati. Dopo i 6 punti nelle prime tre gare, i partenopei scenderanno in campo per provare a prolungare la striscia di vittorie, approfittando dello stop della Juventus ad Empoli.potrà contare sul suo uomo di, Romelu Lukaku, su cui ha espresso un commento riguardo al lavoro svolto durante la sosta a Castel Volturno: “Il mercato concluso tardi ha penalizzato un po’ tutte le squadre.