Conte conia un nuovo slogan per il Napoli | Il tecnico ha mandato un messaggio ai calciatori

Antonio, in vista della sfida contro il Cagliari, introduce unper il suo, che punta al terzo successo consecutivo. Ildi Antonioaffronta oggi il Cagliari alle 18.00, con l'obiettivo di ottenere la terza vittoria di fila in campionato, dopo i successi contro Bologna e Parma. Per preparare mentalmente la squadra,hato un: "Sporcarsi le mani", come riportato da Raffaele Auriemma nell'edizione odierna di Tuttosport. Il significato dello: "Sporcarsi le mani"ha sempre fatto della grinta e del lavoro di squadra il suo marchio di fabbrica, e questone è la sintesi perfetta. Secondo quanto riportato, ilha voluto trasmettere l'idea che una squadra forte non basta se non è disposta a lavorare con sacrificio e umiltà , proprio come un operaio.