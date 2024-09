Cade sulle scale e batte la testa | grave bambina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Un sabato pomeriggio da trascorrere serenamente in famiglia si è trasformato in pochi secondi in un vero e proprio incubo per unadi quattro anni e per i suoi genitori di origini egiziane. Stando a una primissima ricostruzione ancora da confermare, la piccola è caduta accidentalmente mentre stava scendendo leinsieme a mamma e papà, in un condominio di via Ucelli di Nemi nel quartiere Ponte Lambro, nell’estrema periferia sud-est della metropoli: ha battuto violentemente lae ha perso conoscenza dopo l’impatto. La concitata chiamata al 112 è arrivata poco dopo le 16 di ieri e ha generato l’immediato intervento dei sanitari di Areu, che hanno prestato le prime cure mediche alla ferita, per poi trasportarla in codice rosso inizialmente al pronto soccorso del San Raffaele.