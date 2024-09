Zambon annuncia la pubblicazione dei risultati degli studi di fase 3 PROMIS-I e PROMIS-II su The Lancet Respiratory Medicine

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 14 settembre 2024) La somministrazione per via inalatoria di colistimetato sodico con l’inalatore I-neb® Adaptive Aerosol Delivery System (CMS I-neb) ha ridotto significativamente le esacerbazioni polmonari e migliorato la qualità della vita nei pazienti con bronchiectasie non correlate alla fibrosi cistica (NCFB) e infezione cronica da P. aeruginosa Entrambi glihanno dimostrato che il CMS I-neb è stato generalmente ben tollerato, senza particolari problemi di sicurezza, e il broncospasmo si è osservato in meno del 5% dei pazientista continuando a lavorare con le autorità regolatorie, con l’obiettivo di rendere disponibile il colistimetato sodico, somministrato tramite un inalatore su misura, ai pazienti con bronchiectasie e infezione cronica da P.