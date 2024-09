Verso un autunno caldo | Oltre 2mila lavoratori in Cassa Ripiombati nella crisi del 2008

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Stefano Bondi, 57 anni, è il segretario provinciale Fiom Cgil. Una vita in prima linea la sua. Entra in fabbrica alla Berco di Copparo. Era il 1994 e subito si iscrive alla Fiom. Lo scorso anno diventa segretario generale della sigla sindacale che rappresenta i metalmeccanici. Bondi ha preso il testimone di Giovanni Verla, che è andato a ricoprire un nuovo incaricostruttura regionale della Fiom Emilia Romagna. Da Ostellato a Cento, dalle cucine che sfornava a ritmo continuo Bompani nata nel 1954, ai motori della Vm del gruppo Stellantis, motori dal 1947. Il suo predecessore aveva dato un numero,3mila addetti persi nell’arco di dieci anni. E’ ancora così, ci sono segnali di ripresa? "Direi proprio di no. Di situazioni positive ne abbiamo ben poche. Ad oggi l’unica azienda che vede rosa è l’Lte.