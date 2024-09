Tromba marina colpisce la spiaggia di Palinuro | scoppia il panico

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 settembre 2024) Ieri sera, unaha colpito laantistante l’hotel Saline di, situato nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, in provincia di Salerno. L’evento atmosferico, avvenuto intorno alle 21:30, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della struttura, con il video che è stato successivamente pubblicato su Facebook. Nelle immagini, si può vedere chiaramente la colonna d’aria che si forma in mare aperto e si avvicina rapidamente alla costa, sollevando lettini e ombrelloni lungo ladeserta. Fortunatamente, in quel momento non era presente nessuno sul litorale. L’hotel ha commentato ironicamente l’accaduto sui social: “Tanto spavento per gli adulti, tanto stupore per i bambini”. Nonostante l’eccezionalità dell’evento e ilgenerato, non si sono registrati danni significativi.