Savino Del Bene Volley Scandicci ok anche il test con Vallefoglia

(Di sabato 14 settembre 2024) Megabox Ondulati Del SavioDel0-4 (23-25, 19-25, 15-25, 21-25): Bici 5, Feduzzi (L2), Michieletto 3, Giovannini 10, De Bortoli (L1), Candi 6, Tortolacci 2, Storck 10, Kobzar 1, Weitzel 8, Lee 13. All.: Pistola A.: Herbots 12, Castillo (L1), Ruddins 14, Villani, Parrocchiale (L2), Bajema 4, Graziani 2, Nwakalor 6, Carol 8, Baijens 2, Antropova 16, Mingardi 6, Gennari 3, Bernardeschi. All.: Antiga S. ARBITRI: Santoro – Gardenghi Durata: 1 h 32? (25?, 24?, 21?, 22?) Attacco (Pt%): 37% – 47% Ricezione Pos% (Prf%): 46% – 55% (23% – 33%) Muri Vincenti: 8-16 Ace: 4-5 CASALECCHIO DI RENO – Un altro successo in amichevole per ladeldi coach Antiga. La squadra scandiccese si è imposta per quattro set a zero sulla Megabox Ondulati Del Savio