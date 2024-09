Resilienti resistenti… e competitivi L’ora più difficile della manifattura

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 14 settembre 2024) L’industria manifatturiera europea, inclusa la carta (ma sono nella stessa condizione altre industrie, vedi acciaio) vivono un momento molto, stretti tra i più alti alti costi energetici e gli obiettivi di decarbonizzazione molto ambiziosi che richiederebbero investimenti massici (un Pnrr ad hoc!). Basta leggere il rapporto Draghi sulle differenze con gli Usa: 2-3 volte per il costo dell’elettricità, 4-5 per quello del gas. In questo contesto la situazione italiana, è quellacarta italiana in particolare, è ancora più. I costi energetici non consentono di esseree la produzione nazionale venduta sul mercato domestico non seguono i consumi (+7% rispetto al2023, -20% rispetto al 2022). Ciò ha un riflesso anche sul riciclocarta.