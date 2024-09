Parma in un mese trovati i resti di due neonati nello stesso giardino Disposti esami del Dna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Prima, a inizio agosto, il ritrovamento del corpo di un neonato morto qualche giorno prima. Poi, nei giorni scorsi, la scoperta di altridi un secondo bambino.di una villetta a Vignale di Traversetolo, in provincia di. Un quadro “tragico e agghiacciante“, ha detto al tg di Tvil sindaco Simone Dall’Orto mentre la notizia del secondo corpo non era ancora confermata. Dagli inquirenti non arriva nessuna conferma ufficiale né commenti sulla vicenda, ma secondo l’Ansa sono statidel Dna per avere informazioni sui nuovirinei giorni scorsi dai carabinieri, che stanno continuando ad indagare coordinati dalla Procura di(pm Francesca Arienti, procuratore Alfonso D’Avino). Si tratta di ossa, più risalenti nel tempo rispetto al neonato trovato ad agosto: sarà importante conoscere anche la datazione.