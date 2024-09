Occhi spalancati per Raffaello Ai Musei civici in mostra i disegni dell’Oliveriana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Tornano ad accendersi i riflettori sulla biblioteca Oliveriana al centro di lavori e di traslochi. Anche perché dopo 24 anni dall’ultima esposizione tornano al pubblico parte deidella collezione Antaldi, tra cui anche unche qualche anno fa si era pensato ed ipotizzato di metterlo in vendita proprio per finanziare i lavori di restauro dell’edificio. Questifanno parte dei tesori nascosti di questa biblioteca. Ora alcune decine di questi lavori, custoditi in cassaforte, verranno esposti dal 21 settembre aia palazzo Mosca, per unache si annuncia forse come la più significativa di Pesaro Capitale della Cultura, fatta eccezione per ladel Barocci ad Urbino, e che andrà avanti fino a novembre.