Non togliete la gobba a Leopardi

(Di sabato 14 settembre 2024) Nella miniserie che andrà in onda a dicembre, il maggiore poeta e scrittore del nostro Ottocento viene rivisto e corretto: un giovane sorridente e senza problemi fisici. Ma così si tradisce una radice fondamentale del suo pensiero, all’origine dei suoi capolavori. Abbiate rispetto per la vita, il corpo e l’anima di Giacomo, non pugnalatelo alle spalle, sulla sua schiena, non mostratelo diverso da come fu realmente per renderlo più accessibile ai gusti del pubblico presente. Alla Mostra del Cinema di Venezia è stata presentata in anteprima la miniserie in due puntate che andrà in onda il prossimo dicembre su Rai Uno dedicata a- Il poeta dell’infinito. La novità maggiore che si annuncia in questo film di Sergio Rubini è chenon avrà lae sarà sorridente. Undunque radicalmente diverso da come lo abbiamo finora conosciuto e rappresentato.