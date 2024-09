Monza-Inter i convocati di Nesta | due ex nerazzurri ma uno assente!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024) Alessandroha scelto i suoi ventidue calciatori per. Nella lista deicompaiono due ex, ne manca invece uno all’appello. Di seguito i disponibili e gli indisponibili per la quarta sfida di Serie A. LISTA DEI– Alessandrosi prepara ad accogliere all’U-power Stadium i detentori del titolo del campionato di Serie A. Domani sera, alle ore 20.45, va in scena, per la quale l’allenatore ha scelto i suoi ventidue calciatori. Nella lista deidei brianzoli si legge il nome di due ex: Danilo D’Ambrosio e Stefano Sensi, che ha recuperato e sarà disponibile. Sarà, invece, Roberto Gagliardini, insieme anche ad Alessio Cragno, Samuele Birindelli, Patrick Ciurria e Samuele Vignato.