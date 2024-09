Mazzette al direttore Siae | 3 nei guai per corruzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Bologna, 14 settembre 2024 – Avrebbe agevolato una società con sede a Bologna, facendola subentrare nel servizio biglietteria di esercizi di intrattenimento della provincia di Salerno. Il tutto in cambio del versamento di somme di denaro. Claudio Preziosi, sessantenne nato ad Avellino edellasalernitana, è indagato insieme ad altre due persone - il quarantenne Andrea Vitali originario di Fermo e titolare della società sotto le Due Torri e il trentacinquenne catanese Omar Riahi in quanto responsabile commerciale dell’impresa - con l’accusa die falso ideologico in atto pubblico commesso da privato. Nei loro confronti, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Salerno, accogliendo la richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza applicativa di misure cautelari eseguite ieri mattina dai carabinieri del Nucleo investigativo campano.