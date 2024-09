Manovra che fare? Il coraggio che deve dimostrare il governo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 14 settembre 2024) È possibile, ma bisogna dirlo sottovoce, che nella prossimadi bilancio iltrovi qualche soldo in più da spendere, per arricchire la sua offerta. Quando arriva una, si sa, gli appetiti aumentano, le marchette fioccano, le corporazioni si impongono e quando i soldi sono pochi è difficile utilizzarli per indicare una direzione netta, per fare una scelta di campo, per provare a mostrare i muscoli e ilsu un tema invece che su un altro. Quello che state leggendo è un estratto dalla newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa.