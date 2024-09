L’Italia è in grado di integrare l’AI alla didattica tradizionale?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 14 settembre 2024) Se ne parlava già da alcuni mesi, ma solo da qualche ora è ufficiale: l’intelligenza artificiale è pronta a sbarcare nella scuola italiana. Ovviamente non si tratta di una sostituzione dei docenti, ma un assistente virtuale – secondo quanto annunciato dal Ministro Valditara e dal suo Consigliere a capo di questo progetto sperimentale – che indosserà le vesti del tutor personale e sarà guidato dal professore di turno. Si tratta, dunque, di una prima fase di prova che vedrà coinvolti gli studenti di 15 scuole sparse in quattro Regioni: Calabria, Lazio, Lombardia e Toscana. Un raggio d’azione molto limitato che riguarderà, almeno per il momento, solamente un supporto alle materie STEM e alle lingue straniere. I risultati di tutto ciò saranno valutati dall’Invalsi dopo due anni: se saranno positivi, questo sistema entrerà a regime per tutti, altrimenti si troveranno nuove soluzioni.