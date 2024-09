L' inarrivabile Nissan Qashqai si evolve

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 14 settembre 2024) Non è una nuova versione ma ci assomiglia molto. Gli interventi cheaha fatto sul suo best seller sono così evidenti che chiamarlo restyling forse è un po poco. Infatti lamostrata in anteprima al Salone dell'Auto di Torino è sempre della terza generazione ma ha subito tutta una serie di interventi sostanziali dal punto di vista estetico e tecnologico. Motori sono gli stessi con il famoso e-Power a farla da padrone per l'auto che ha inventato il segmento crossover. Dal lancio nel 2007 ilha monopolizzato una fetta di mercato diventato un riferimento imprescindibile per tutti e continuando a fare numeri da capogiro. La cosa bella è che questo nuovo prodotto ha maggiori equipaggiamenti di serie e contenuti rispetto alla versione precedente pur mantenendo il prezzo inalterato, che parte da 31.570 euro per le versioni Mild Hybrid e 37.