Ladro investito e ucciso a Viareggio dubbi sull’identità della vittima | non è algerino ma marocchino

(Di sabato 14 settembre 2024) Morto per l’emorragia provocata dalla rottura dell’aorta addominale. Sarebbe questa la causa del decesso dell’uomodall’imprenditrice balneare Cinzia Del Pino che era stata derubataborsa che aveva appoggiato sul sedile dell’auto. La 65enne, per la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari, si è lanciata in un inseguimento dell’uomo con il suo Suv Mercedes e lo ha travolto. Secondo quanto anticipato dall’avvocato Enrico Marzaduri, legaledonna, dall’autopsia emerge che “c’è stato sicuramente l’impatto reiterato ma non ci sono quei segni di soverchiamento” che indichino “lesioni o segni di pneumatici e di passaggiovettura sopra il corpo”, “non c’è passaggio sopra“.