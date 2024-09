Inferno in autostrada il tir sbanda ed è il caos | strada chiusa per ore e code chilometriche

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 14 settembre 2024) Paura sull’A1 all’altezza di Nazzano. Un tir che trasportava automezzi ha perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento, coinvolgendo nello schianto anche un camioncino e un carrello elevatore. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 13 settembre 2024, alle ore 18.50 circa. La chiamata d’emergenza ha avvisato la sala operativa del comando di Roma dei vigili del fuoco, la quale ha inviato la Squadra Vigili del fuoco 5/A di Montelibretti e i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, ma fortunatamente nessuno ha avuto la necessità di essere trasportato all’ospedale. Arrivati all’altezza del sinistro, i vigili del fuoco hanno trovato un tir che occupava l’intera carreggiata e gli altri due mezzo coinvolti nell’incidente. >> “Settembre mese da incubo”.