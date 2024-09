I look migliori e peggiori dalle sfilate di Londra

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 14 settembre 2024) Finite lea New York è tempo di rispondere al London Calling: la settimana della moda vola in Regno Unito. Nonostante il calendario leggermente sotto tono, con pochi eventi davvero entusiasmanti in programma, la moda nella capitale inglese continua ad essere molto influente, sopratutto grazie allo Street Style2025. Nella culla di numerosi stili che hanno influenzato la moda e la cultura globale, come il punk, il mod o lo skinhead, come si veste chi è cool? Reinterpretando queste tendenze in chiave moderna, ma attenzione: l’errore è sempre dietro l’angolo.