Golf Irish Open 2024 | Manassero cede la vetta McIlroy in testa dopo il terzo giro

(Di sabato 14 settembre 2024) Matteoladell’, torneo del DP World Tour,ile penultimo. A comandare la classifica provvisoria ora è Rory, padrone di casa in Irlanda del Nord, grazie ad unin 69 (-2) su un totale di 207 (68 70 69, -6). Come ieri, il numero 3 al mondo apre la giornata con un eagle nella prima buca. Poi mette a referto due birdie, guastati però dai bogey alla 5 e alla 18. Al Royal County DownClub (par 71) di Newcastle, nella contea di Down,, leader a metà gara, rimane comunque al secondo posto con 208 (70 66 72, -5) a un solo colpo di distanza da. L’azzurro ha realizzato tre birdie e quattro bogey, ma nonostante la giornata sotto tono si trova ancora sul podio virtuale, davanti ad un altro big come Robert MacIntyre (71 70 69, -3), che condivide la terza posizione con Jordan Smith, Erik van Rooyen e Rasmus Hojgaard.