Dove vedere le semifinali della Louis Vuitton Cup con Luna Rossa vs American Magic

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 14 settembre 2024) Continuano le regate dell'America's Cup, conpronta a dare battaglia. Lo scafo di Max Sirena torna nelle acque catalane per affrontare le semifinaleCup contro. E sarà una grande sfida. Il round robin 1 aveva decretato l'imbarcazione italiana come la più veloce e performante, accreditandola alla vittoria finale. Poi, dopo “il giro di boa”, qualcosa non è andato per il verso giusto e adesso tutto può accadere., infatti, ha avuto qualche problema tecnico (come quello al foil di destra che non gli ha consentito di regatare contro Alinghi) e ha sbagliato più di una scelta tattica col risultato di chiudere al secondo posto le qualificazioni. Ineos Britannia (prima), ha così potuto scegliere come da regolamento chi sfidare in semifinale.