Confedilizia più proprietari di casa e sempre più giovani

(Di sabato 14 settembre 2024) Tornano ad aumentare gli italiani che vivono in unadi proprietà e a trainare la crescita sono i più. Gli under 35 che vivono in unapropria sono passati dal 60,2% del 2019 al 64,7% del 2023, un aumento di 4,5 punti percentuali in quattro anni. Ed è scesa dal 39,8% al 35,3% la percentuale di chi è in affitto. Sono i dati diffusi da. Dopo 12 anni di flessione, spiega l'associazione dei, siamo di fronte a un'inversione di tendenza che potrebbe essere messa in relazione con la crescita dell'occupazione salita soprattutto per i. E con il calo del precariato: la quota di dipendenti tra i 25 e i 34 anni, con un contratto a tempo determinato o di stage, è scesa dal 29,1% al 26,4% tra il 2019 e il 2023.