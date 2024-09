Ciclismo Jonathan Milan dovrà stare attento tatticamente | la volata non è scontata agli Europei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Domani appuntamento con la prova in linea deglidisu strada al maschile. L’Italia si gioca una grande chance sul percorso belga con arrivo in quel di Hasselt: circuito non durissimo che potrebbe prevedere unaconclusiva, nella qualepuò provare a primeggiare. L’azzurro infatti è reduce da un periodo di forma eccezionale che è proseguito dopo la meda di bronzo alle Olimpiadi di Parigi nel quartetto su pista. Ben cinque vittorie nel giro di dieci giorni tra Giro di Germania e Renewi Tour, oltre al secondo posto alla BEMER Cyclassics di settimana scorsa ad Amburgo.