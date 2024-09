Angelo Madonna spiega perché non ballerà in coppia con Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle 19 e rivela se è infastidito nel vederla danzare con un altro

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 14 settembre 2024) Durante l’ultima puntata del programma radiofonico Protagonisti su RTL 102.5,Madonia, ballerino professionista dicon le, ha risposto alle domande dei conduttori Francesco Fredella e Gabriele Parpiglia, svelando i motivi per cui noninsieme anel celebre dancing show. La, paparazzata per la prima volta insieme a maggio, ha deciso di separare la vita privata da quella professionale, optando per partner di ballo diversi all’interno del programma condotto da Milly Carlucci. Madonia ha confermato per la prima volta la relazione conndo che la decisione di non ballare insieme è stata presa di comune accordo: Abbiamo scelto per preservare la nostra vita e le persone intorno a noi, di condividere questo percorso professionale, ma non proprio insieme.