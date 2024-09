Al via i corsi di musica alla Filarmonica Castiglionese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Arezzo, 14 settembre 2024 – Da mercoledì 9 ottobre inizia la scuola dipresso la SocietàAperte le iscrizioni. Al via idi. Il primo “giorno” di scuola è in programma il 9 ottobre ma è possibile iscriversi fin da subito presso la sede della, in via degli Scolopi. Le lezioni si terranno due giornisettimana, il lunedì e il giovedì, e all’interno dell’orario 15-18 si terranno, appunto, le lezioni della durata di 45 minuti con possibilità di lezioni individuali e collettive a gruppi di livello. Per maggiori informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti: 338.8651671 – 348.0676119 – 347.5110920. “La scuola didellasi pone come obiettivo la formazione teorica e pratica dei nuovi allievi, destinati ad aggiungersi all'organico del gruppo.