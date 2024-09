Affari Tuoi Vanio nonno a 47 anni fa la scelta giusta dopo anni di sacrifici

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 14 settembre 2024) È iniziata e finita un po' prima rispetto al solito, la puntata del 14 settembre di. Ha atteso il suo turno per 25 lunghe serate,dal Trentino – Alto Adige. Il concorrente ha sin da subito sollevato lo stupore del pubblico di questo game show per via della sua situazione famigliare a dir poco insolita. Come se non bastasse,ha saputo tenere tutti quanti con il fiato sospeso fino alla fine, in attesa di scoprire se aveste preso ladecisione o meno. La storia di, giàdi due bimbe a 47Dall'estremo nord Italia, dalle terre del Trentino – Alto Adige, precisamente da Ora un paesino situato a 15 chilometri da Bolzano, viene. Al fianco del concorrente vi era Ilaria, sua compagna da appena un anno. Stefano De Martino ha subito svelato il dettaglio più stupefacente di: ha 47ed è giàdi due bambine di nome Swami e Mia.