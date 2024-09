Wta Hua Hin 2024 | programma date orari copertura tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

Il torneo WTA 250 di Hua Hin è di scena dal 16 al 22 settembre. L'ucraina Dayana Yastremska guida il seeding, seguita dalla ceca Katerina Siniakova. L'unica azzurra al via è Martina Trevisan. La diretta televisiva del WTA 250 di Hua Hin è affidata a Sky Sport, che monitora l'appuntamento attraverso tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Disponibili anche una diretta tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA.