Raffaella Poggiani Keller morta l’archeologa paladina della preistoria in Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Bergamo – L'archeologa, protagonista di assoluto rilievo dell'archeologia preistorica nel nord Italia, specialista dell'arte rupestreVal Camonica, èall'età di 75 anni. I funerali si svolgeranno sabato 14 settembre, alle ore 9.30, nella chiesa parrocchiale di Solto Collina (Bergamo). Chi era Laureata in Lettere classiche con la specializzazione in archeologia-settore preistorico all'Università di Pisa, ha iniziato la carriera come docente di materie letterarie e ha ricoperto, tra gli altri, l'incarico di direzione, come conservatore onorario, del Civico Museo Archeologico di Bergamo.