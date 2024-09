Morto 77enne dopo l’assunzione di un mix letale | sospettata la moglie 28enne

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 13 settembre 2024) Una donna è stata accusata di aver ucciso il suo anziano marito per rubargli tutte le ricchezze e non si tratterebbe della prima volta Giovedì una donna di 28 anni si è dichiarata innocente davanti all’accusa di aver ucciso il ricco marito anziano, che veniva descritto come il “Don Juan” della zona occidentale del Giappone in cui viveva. Secondo l’accusa mossa nei suoi confronti, Saki Sudo è accusata di aver indotto Kosuke Nozaki, che al momento della sua dipartita aveva 77 anni, a ingerire deliberatamente una quantitàdi una droga, tra l’altro dichiarata illegale nel Paese dal 24 maggio 2018. “Non l’ho ucciso né gli ho mai fatto ingerire droghe stimolanti“, ha dichiarato Sudo durante la prima udienza presso il tribunale distrettuale di Wakayama. Una donna è stata arresta per aver ucciso il marito (Pixabay) – Notizie.