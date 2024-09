Liga il Betis ottiene la prima vittoria | Leganes battuto 2-0

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dopo due pareggi e una sconfitta, il Realla suain. La squadra di Manuel Pellegrini ha2-0 ilgrazie alle reti di Ezzalzouli (76?) e Vitor Roque (84?) dopo un primo tempo senza reti. Netta la superiorità delcome dimostrano le statistiche: 66% del possesso palla, quattordici tiri a tre, cinque a zero prendendo in considerazione le conclusioni nello specchio. Ilsale a 5 punti in classifica, agganciando proprio ilche fin qui ha collezionato una, due pareggi e due sconfitte. Nella prossima giornata di campionato le due squadre dovranno vedersela in casa contro Getafe e Athletic Bilbao., illa2-0 SportFace.