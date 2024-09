Golf David Lipsky al comando del Procore Championship dopo il round d’apertura

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) Iisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo intenso fine settimana di gara. Spazio infatti al(montepremi 6 milioni di dollari), evento nato nel 2007 e conosciuto in passato con i nomi di Fortinete Safeway Open. Al termine del primoguida la classifica in solitaria. Per l’americano tornata da -7 (65) macchiata dall’unico bogey commesso alla buca 9.vanta una lunghezza di margine sul connazionale Patton Kizzire e sullo scozzese Martin Laird. Quarta posizione con lo score di -5 per gli statunitensi Mark Hubbard, Kevin Dougherty, Wilson Furr, Kevin Streelman e Joel Dahmen. Classifica ovviamente cortissima co ben 80 partecipanti che hanno ultimato ild’esordio con punteggi al di sotto del par.