Gli essenziali del guardaroba maschile secondo Dan John

(Di venerdì 13 settembre 2024) «Immergiti in un universo senza limiti, dove le stelle sono sogni e le galassie si muovono al ritmo del tempo eterno» recita uno dei copy pubblicati sul profilo Instagram di Dan, qualche ora prima dello show che ha visto andare in passerella la collezione Autunno Inverno 2024 nella cornice romana del Salone delle Fontane, all’Eur. Dopo un primo debutto nel 2023, il brand di menswear italiano prosegue nella sua roadmap incentrata sulla codificazione di unincentrato sull’incontestabile appello all’eleganza senza tempo. Appello che, a leggere i report finanziari dell’azienda fondata da Daniele Raccah e Giovanni Della Rocca nel 2015, trova un riscontro diretto nella realtà: più di 200 store aperti in 20 Paesi, una linea kidswear in crescita e 106 milioni di fatturato nel 2023. Siamo stati all’ultimo show di Dan, ecco cosa abbiamo visto.