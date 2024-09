Fiumicino i balneari presentano il loro piano interventi a Baccini

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 – La Rete di Impresedell’Isola Sacra ha presentato al sindaco, Mario, i punti cardine del programma condiviso e approvato all’unanimità dai suoi membri. Si tratta di undimirato a rafforzare l’offerta turistica, sostenere l’economia locale e promuovere la sostenibilità ambientale, in collaborazione con il Comune die le altre istituzioni coinvolte. “Un programma che sarà una svolta per il territorio” “Siamo convinti che questo programma rappresenti una svolta per lo sviluppo del nostro territorio. Ogni punto delè stato studiato con l’obiettivo di rafforzare l’economia locale, migliorare i servizi per la comunità e rendereuna destinazione turistica sempre più attrattiva” ha dichiarato il Presidente della Rete di Imprese