Due grandi vittorie del Lerici con il team e con Antonio D’Aria

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dueper ilNuoto Master ai campionati italiani di fondo master di Piombino: i ragazzi del presidente Teseo Stefanini centrano il primo posto nella staffetta M100 mista e nella 5 km M50 maschile. I magnifici cinque del club del Golfo sono Martina Calzetta, Francesca ed Enrico Ferlazzo e Davide Lo Presti, che hanno chiuso per primi la 4x1250 in 1:03’30.0, davanti alle squadre della Roma Nuoto Master (+25.8) e del Montenuoto (+1’08.1). Bissa la vittoria per il secondo anno consecutivo, che nella gara singola conquista il gradino più alto del podio in 57’39.2, davanti a Maurizio Valiserrra (+44.6) della Nuotatori Civitavecchiesi ed Emiliano Guerranti (+53.8) del Centro Nuoto Bastia.