Divieto di bruciatura dei residui vegetali nei castagneti | dopo la sollecitazione di Coldiretti il tavolo in Regione per la deroga

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLasaluta con favore la decisione dell’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo, di convocare per la giornata di lunedì, 16 settembre 2024, a partire dalle 14, presso gli uffici dell’assessorato al Centro Direzionale di Napoli, untecnico di confronto per discutere dei termini deldideiboschivi e forestali neida frutto. Come noto, infatti, il Decreto Dirigenziale n.225 della Giunta Regionale – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile- dello scorso 7 giugno, avente oggetto «Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi – anno 2024», aveva stabilito unper l’inizio della pulizia del sottobosco neifino al 15 ottobre, mentre negli anni precedenti non si era mai andati oltre il 20 settembre.