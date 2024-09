Così la Ferrari ha stravolto in meglio l’organizzazione ospedaliera pediatrica d’urgenza in Inghilterra Times

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2024) Cosa hanno in comune un pit stop della Formula 1, lae un’operazione chirurgica cardiotoracica? Ad avere la risposta è Martin Elliott, medico che ha trascorso gran parte della sua carriera come chirurgo cardiotoracico pediatrico, operando cuori e polmoni di bambini, al Great Ormond Street Hospital. Illo ha intervistato. «Una monoposto con tutte le persone intorno e un bambino su un letto operatorio che si sposta da un posto all’altro sono la stessa cosa». Per capire, è necessario fare un passo indietro. “Marc de Laval, un chirurgo belga che è stato il predecessore di Elliott, in una sua ricerca ha scoperto che esistevano diverse teorie su come le persone interagiscono tra loro, in modo positivo o negativo, per influenzare un risultato.