(Di venerdì 13 settembre 2024) Bologna, 13 settembre 2024 – “Iquando iniziano una frase con ‘brisa per criticher’, lo fanno perché vogliono davvero criticare. Siamo un po’ criticoni”. Ieri è toccato a Maurizio Marchesini bacchettare un pochino l’anima della città. Un’anima troppo poco indulgente nei confronti della grande opera, con iche ormai sono ovunque. Ma tutti questi, dalla Fiera a via Saffi, stanno creando grossi disagi alle aziende piccole e grandi, e anche al gruppo Marchesini eccellenza della packaging valley? Il Ceo ha consigliato di stringere i denti. “Se non fanno le infrastrutture critichiamo, se le fanno ci lamentiamo, se le fanno poco per volta diciamo che non possiamo stare tanti anni in ballo, se le fanno tutte in una volta non va bene”, ha fatto notare l’industriale. “Un po’ di fastidio c’è, ma speriamo che l’uscita da tutto questo sia favorevole per tutti noi.