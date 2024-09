Calcio Serie C Ascoli Pulcinelli | Un dramma la retrocessione Obiettivo ora i Play-Off

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il patron bianconero Massimoè tornato a parlare dopo 4 mesi dalla, per far chiarezza sul lavoro svolto in estate, e sugli obiettivi della squadra 13 settembre 2024 – Dopo unasanguinosa che ha lasciato ancora pesanti strascichi, il Presidente dell’Massimoha fatto il punto della situazione dopo mesi di silenzio chiarendo il lavoro svolto in estate dalla società e, soprattutto, mostrando gli obiettivi stagionali sul campo. Queste le parole del Patron bianconero: «Abbiamo vissuto la, ognuno a modo nostro, in modo comunquetico. Abbiamo deciso di ripartire occupandoci soprattutto del lavoro, di quelli che erano gli impegni della società, del nuovo progetto, ossia quello di entrare in una nuova dimensione, che non conoscevamo, quella dellaC.