Al di là dei proclami l’Italia resta la Cenerentola dell’intelligenza artificiale

(Di venerdì 13 settembre 2024) Serve una «rivoluzione copernicana» sugli investimenti nella formazione, se si vogliono davvero affrontare le sfide poste al mondo del lavoro dall’intelligenzae dall’invecchiamento della popolazione. Oltre gli stanchi riti e le dichiarazioni ufficiali del G7 Lavoro a Cagliari, è questa la richiesta rivolta alche arriva sia dall’Ocse sia dagli imprenditori. Proprio nello stesso giorno in cui l’Istat ha registrato un calo delle ore lavorate nel secondo trimestre, legato alle numerose crisi dell’industria italiana. I ministri del Lavoro delle sette grandi potenze economiche mondiali produrranno una dichiarazione finale comune sulle linee guida per affrontare intelligenzae calo demografico. Ma poi dovranno essere i singoli Paesi a mettere in pratica la teoria.