Adilma la mantide di Parabiago è una serial killer? Dopo i due compagni morti ne spunta un terzo in Brasile

(Di venerdì 13 settembre 2024)(Milano), 13 settembre 2024 – Un nuovo filone di inchiesta potrebbe aprirsi a breve sulla morte di Michele Della Malva, padre di tre figli avuti conPereira Carneiro, la brasiliana accusata del delitto di Fabio Ravasio. La procura di Busto Arsizio indaga oggi anche sul decesso dell'uomo, 48 anni, che non sarebbe morto per infarto, come si credeva inizialmente, ma per una overdose di cocaina. Procura e polizia giudiziaria di Busto Arsizio stanno oggi ascoltando decine di testimoni, cercando di districare una rete complessa di indizi su quello che sembra la trama di un thriller. Ladie il delitto: “Telecamere spente, lei sapeva”.