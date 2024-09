Wta Monastir 2024 | programma orari e ordine di gioco di venerdì 13 settembre con Bronzetti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il, glie l’didi13per quanto riguarda il Wta 250 di. Tempo di quarti di finale sulla terra tunisina, dove Luciaha battuto Li, non senza patemi, ma ha conquistato il passaggio del turno e ora sfiderà Ruzic. Di seguito ilcompleto. TABELLONE MONTEPREMIE COPERTURA TV CENTER COURT Ore 17.00 – Sorribes Tormo vs Sramkova a seguire – (7)vs Ruzic a seguire – Mertens OR Lys vs Sonmez OR Minnen a seguire – Starodubtseva vs Kartal Wtadidi13conSportFace.