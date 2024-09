Vendetta servita Beatrice Luzzi e Garibaldi ora si può davvero dire che è finita malissimo

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 12 settembre 2024) I fan dei “Beabaldi” dovranno mettersi l’anima in pace: Giuseppenon torneranno insieme. Dopo la fine dell’ultima edizione del Grande Fratello, in cui la loro complicità aveva fatto sognare molti telespettatori, sembra che i due abbiano preso strade diverse. Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex concorrente calabrese starebbe già frequentando una nuova ragazza. Nonostante il forte legame che si era creato durante il reality, trae Giuseppenon c’è mai stato un vero rapporto sentimentale. L’ex protagonista di Vivere, ora confermata come opinionista della nuova edizione del Grande Fratello, ha chiarito una volta per tutte che tra loro c’è solo un rapporto di amicizia e rispetto reciproco.