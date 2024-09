UnoJazz&Blues Festival in seconda serata su Rai2

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) UnoJazz&Bluesin onda insu, condotto da Claudio Guerrini e con artisti di grande spessore Giovedì 12 settembre, insu, andrà in onda uno speciale condotto da Claudio Guerrini dedicato a una manifestazione che nel corso degli anni è diventata un vero e proprio punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati del mondo delle sette note: UnoJazz&Blues. Si tratta di un evento che raduna cultori e artisti di fama internazionale per celebrare insieme la magia della musica. Quest’anno, per la prima volta, ilsbarca sul piccolo schermo, proponendo esibizioni di artisti del calibro di Stacey Kent, Mike Stern, Paolo Fresu, Francesco Cafiso Quartet, Jany McPherson e Fabio Treves accompagnato dalla sua storica band.