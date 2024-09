The Penguin | Colin Farrell non vuole più indossare le protesi de ‘Il pinguino’

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 12 settembre 2024) Thenonpiùlede ‘IlSembra chesi sia un po’ perso nella sua ultima interpretazione del Pinguino. Il candidato all’Oscar ha recentemente ricordato l’estenuante processo di trucco che ha portato in vita il suo villain di The Batman per la serie spin-off del film di Matt Reeves del 2022 e risponde alla domanda sull’eventualità di rimettersi in gioco con leper un’eventuale seconda stagione della serie a lui dedicata, The. “Non lo so, amico. Non fraintendetemi, mi è piaciuto molto, ma mi ha un po’ stancato”, ha dettoa Total Film. “Alla fine, mi stavo lamentando e lamentando con chiunque mi ascoltasse che volevo che finisse. Ho cercato di ricordare loro che avevo una ‘gratitudine scontrosa’.