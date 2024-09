Soumahoro? I soldi nel canile? | La Russa da Del Debbio incenerisce la Schlein

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) "Io non faccio mai dichiarazioni contro una persona, ma non posso esimermi dal dire che non si può avere una doppia morale". Ospite di Paolo Delper la prima puntata stagionale di Dritto e rovescio, il talk in prime time di Rete 4, il presidente del Senato Ignazio Lapicchia duro sulla sinistra e su Elly, segretaria del Pd. "Bisogna cercare di guardare sempre, indipendentemente dalla propria appartenenza, ai fatti che succedono con la stessa severità o senza severità - puntualizza La-. Su, per esempio, non ho visto questa attenzione e se vogliamo andare indietro suineldi una parlamentare, non ho visto la stessa attenzione (il riferimento è alla senatrice dem Monica Cirinnà, ndr).