Serve subito il riscatto Carvalho e Guidotti ci credono

(Di giovedì 12 settembre 2024) Prima trasferta stagionale sia per Camerano che per Chiaravalle nel nuovo torneo di A Gold. Camerano salirà nella bolzanina Appiano, mentre Chiaravalle è attesa dal derby di Cingoli. Le due formazioni ‘anconetane’, sabato, proveranno a riscattarsi dopo le sconfitte casalinghe nella prima giornata rispettivamente contro Conversano e Siracusa. "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – afferma, allenatore della Pallamano Camerano –. Siamo partiti forte, poi abbiamo un po’ accusato il fatto di avere poche rotazioni a causa di alcuni infortuni". In casa Chiaravalle coach Andreaaveva chiesto "ai ragazzi di godersi l’esordio in massima serenità, ma questo è un gruppo giovane, voglioso, che ha fame e la tensione in loro era inevitabilmente tanta. Abbiamo fatto buone cose e altre meno". A Gold maschile, prima giornata. Risultati.